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Araçtan itfaiye yardımıyla çıkarıldı

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Araçtan itfaiye yardımıyla çıkarıldı

Güzelyurt’ta bu gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Kaza, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, saat 21.45 sıralarında meydana geldi.

20 yaşındaki Alperen Avcı yönetimindeki EA 780 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak hurma ağacına çarptı.

Kaza sonrası ağır yaralanan ve araçta sıkışan Alperen Avcı, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldıktan sonra, ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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