Araca çarpmamak için takla attı

YDÜ Kavşağı’nda bir araç sürücüsü, anayola giriş yapan başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarparak takla attı

Lefkoşa’da dün öğle saatlerine doğru Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan YDÜ Kavşağı yakınlarında anayola dikkatsizce giriş yapan başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kıran araç sürücüsünün orta refüje çarparak takla atması sonucu yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Dün saat 12:15 sıralarında meydana geldi.

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, yönetimindeki DV 439 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden 22 yaşındaki Mehmetali Demirel, o esnada gidiş istikametine göre solunda bulunan Raif Denktaş Caddesi üzerinden anayola dikkatsizce giriş yapan plakası ve sürücüsü meçhul araca çarpmamak için direksiyonu sağa kırması neticesinde orta refuje çarpıp refuj içerisinde takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Caner İrez kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındılar.