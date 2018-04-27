banner107
Atletico Madrid ve Marsilya avantajlı
Atletico Madrid ve Marsilya avantajlı
28 0
Cigi hayati maçta sahada
Cigi hayati maçta sahada
155 0
4.9B 0
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
39 0
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
364 0
Liverpool final kapısını araladı
Liverpool final kapısını araladı
25 0
Deniz sezonu erken açıldı
Deniz sezonu erken açıldı
37 0
Minikler doyasıya eğlendi
Minikler doyasıya eğlendi
16 0
banner82
banner147

Araca çarpmamak için takla attı

banner27

YDÜ Kavşağı’nda bir araç sürücüsü, anayola giriş yapan başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarparak takla attı

Araca çarpmamak için takla attı
banner137

Lefkoşa’da dün öğle saatlerine doğru Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan YDÜ Kavşağı yakınlarında anayola dikkatsizce giriş yapan başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kıran araç sürücüsünün orta refüje çarparak takla atması sonucu yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Dün saat 12:15 sıralarında meydana geldi.

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, yönetimindeki DV 439 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden 22 yaşındaki Mehmetali Demirel, o esnada gidiş istikametine göre solunda bulunan Raif Denktaş Caddesi üzerinden anayola dikkatsizce giriş yapan plakası ve sürücüsü meçhul araca çarpmamak için direksiyonu sağa kırması neticesinde orta refuje çarpıp refuj içerisinde takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Caner İrez kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındılar.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.