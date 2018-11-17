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Apo sloganına tutuklama

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Doğu kökenli Kültür Derneği tarafından organize edilen ve Alevkayası piknik alanında düzenlenen piknikte “Lefke ovası Apocuların yuvası” şeklinde slogan atan Vedat Barutçu ve Samet Beşli tutuklandı

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Apo sloganına tutuklama
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Evrim KAMALI

Kürt öğrencilerin 4 Kasım tarihinde Alevkayası piknik alanında düzenlediği etkinlikte slogan attıkları gerekçesi ile tutuklanan öğrenciler Vedat Barutçu ve Samet Beşli dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlılar Vedat Barutçu ve Samet Beşli’nin “Yasa dışı cemiyet üyeliği”, “Yasa dışı cemiyete teşvik ve savunma” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Özmüezzin, Doğu kökenli Kültür Derneği tarafından organize edilen ve 4 Kasım tarihinde Alevkayası piknik alanında düzenlenen piknikte “Lefke ovası Apocuların yuvası” şeklinde slogan atan zanlıların Kürtçe gerilla marşı söylediklerinin tespit edildiğini söyledi.Polis kamerasında kimlik tespiti yapılan zanlıların bulunması için tutuklama emri çıktığını kaydeden Özmüezzin, Barutçu ve Beşli’nin önceki gün Lefke’de tespit edilerek tutuklandıklarını kaydetti. Polis, zanlıların davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığına değinerek ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak için yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, ikişer bin TL nakdi teminat yatırıp serbest bırakılmalarına karar verdi.

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