Anneye 7 gün daha

Gönyeli’de 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten tutuklanan anne Bilge Lord Kunduracı hakkında, bugün çıkarıldığı mahkemede 7 gün daha tutukluluk emri verildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, 3 günlük tutukluluk süresinin dolması üzerine bu sabah yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Kunduracı, cinayetle ilgili soruşturma devam ettiği için 7 gün daha tutuklu kalacak.

Gönyeli’de geçtiğimiz pazar günü işlenen ve pazartesi ortaya çıkan cinayette, 36 yaşındaki anne Bilge Lord Kunduracı, 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı bıçaklayarak öldürmüştü. Olayı öğrenen ve kızının evine giden 64 yaşındaki Tahir Lord da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.

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