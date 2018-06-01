banner107
Ralli şov başlıyor
Ralli şov başlıyor
50 0
Lefke Ceviz Festivali, 3 Haziran Pazar günü yapılıyor
Lefke Ceviz Festivali, 3 Haziran Pazar günü yapılıyor
59 0
Sigara yasağına denetim yapılmıyor
Sigara yasağına denetim yapılmıyor
88 0
CONİFA takımları hedeflerini anlattı
CONİFA takımları hedeflerini anlattı
133 0
Milliler galibiyet için sahaya çıkacak
Milliler galibiyet için sahaya çıkacak
115 0
151 0
KTÖS turnuvasında şampiyon Solidarity
KTÖS turnuvasında şampiyon Solidarity
155 0
Dede Tahir Lord Gönyeli'de defnedildi
Dede Tahir Lord Gönyeli'de defnedildi
394 0
banner82
banner147

Anneye 7 gün daha

banner27

Gönyeli’de 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten tutuklanan anne Bilge Lord Kunduracı hakkında, bugün çıkarıldığı mahkemede 7 gün daha tutukluluk emri verildi.

Anneye 7 gün daha
banner137

 

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, 3 günlük tutukluluk süresinin dolması üzerine bu sabah yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Kunduracı, cinayetle ilgili soruşturma devam ettiği için 7 gün daha tutuklu kalacak.

Gönyeli’de geçtiğimiz pazar günü işlenen ve pazartesi ortaya çıkan cinayette, 36 yaşındaki anne Bilge Lord Kunduracı, 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı bıçaklayarak öldürmüştü. Olayı öğrenen ve kızının evine giden 64 yaşındaki Tahir Lord da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.
Toplumda büyük infiale yol açan olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.