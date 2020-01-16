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Alsancak yolunda yürekler ağıza geldi

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Alsancak yolunda yürekler ağıza geldi

Alsancak yakınlarında yaşanan kazada iki kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 19.00 sıralarında,  Girne - Güzelyurt Anayolunun 8-9'uncu km'leri arasında (Alsancak dahili),  Niyazi Seylani (E-32), yönetimindeki RU 562 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre yolun sağında bulunan Özgür Sokağa dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Alperen Aktürk (E-24) yönetimindeki 34 AR 3257 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucuçalışmalarıyla yaşandı. Kaza sonucu yaralanan  her iki sürücü Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından,  Niyazi Seylani'nin tedavisine  Girne Dr Akçiçek Hastanesinde devam edilirken,  kazada  yaralanan Alperen Aktürk Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevkedildi.  Soruşturma devam etmekte.

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