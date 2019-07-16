Alkol şişede durduğu gibi durmadı

Lefkoşa’da bugün günün ilk saatlerinde aşırı alkol tesiri altında yola çıkan garson Yılmaz Gündoğan yoldan çıkarak park halindeki araca çarptı. Kazada Gündoğan yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 01:20 raddelerinde Lefkoşa’da Rauf Denktaş Caddesi boyunca EU 324 plakalı salon aracı kuzey istikametine doğru 250 Mlg alkol tesiri altında dikkatsiz bir şekilde kullanan Lefkoşa’da sakin 34 yaşındaki garson Yılmaz Gündoğan seyrettiği yolun solunda bulunan Muhtar Ayşe Aba önlerine geldiğinde esnada Lefkoşa’da sakin 49 yaşındaki Asım Başaranel tarafından önü kuzey istikametine bakar şekilde park halinde bırakılan LZ 844 plakalı salon aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisi ile LZ 844 plakalı aracın öne doğru savrulması sonucunda 52 yaşındaki Mustafa Kemal Metin tarafından önü kuzey istikametine bakar şekilde park halinde bırakılan NF 897 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan EU 324 plakalı araç sürücüsü Yılmaz Gündoğan ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildi.

Kazada EU 324 plakalı araca 8000 TL, LZ 844 plakalı araca 5000 TL, NF 897 plakalı araca ise 1000 TL tahmini hasar oldu.