Alagadi'de kaybolan gencin kimliği belli oldu

Alagadi-3 mevkiinde arkadaşları ile yüzmek için denize giren ve dalgalara kapılarak kaybolan şahsın arama kurtarma çalışmalarında, denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle sonuç alınamadı.

Aramalara sahil güvenlik ekipleri ile Polis Özel Harekat Müdürlüğü dalgıç ekibi denizden, Güvenlik Kuvvetleri Komutanılığına ait helikopter ile havadan ve karadan yapılan aramalar sonuç vermedi.

Aramlara olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18:30 itibariyle ara verildi.

Polis Basın Subaylığı, kayıp şahsın Lapta'da sakin 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan isimli şahıs olduğunu ve aramalara yarın itibarıyle hava şartlarına göre devam edileceğini kaydetti.

Bugün Alagadi -3 mevkiinde yüzmek için denize giren 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir dalagalara kapılarak kaybolmuş, arama çalışmalarına Gözde Nur Binbir’in cansız bedenine ulaşılmıştı.