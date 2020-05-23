banner411
banner69
Borussia Dortmund seriye bağladı
Borussia Dortmund seriye bağladı
0 0
Bedis'te tehlike
Bedis'te tehlike
88 0
 
Güreş salonu artık daha çağdaş
Güreş salonu artık daha çağdaş
23 0
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
96 0
Mola derbi ile bitecek
Mola derbi ile bitecek
186 0
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
241 0
Belhanda'ya 3 teklif var
Belhanda'ya 3 teklif var
46 0
banner449

Alagadi'de kaybolan gencin kimliği belli oldu

banner27

Alagadi'de kaybolan gencin kimliği belli oldu

Alagadi-3 mevkiinde arkadaşları ile yüzmek için denize giren ve dalgalara kapılarak kaybolan şahsın arama kurtarma çalışmalarında, denizin  aşırı dalgalı oluşu nedeniyle sonuç alınamadı.

Aramalara sahil güvenlik ekipleri ile  Polis Özel Harekat Müdürlüğü dalgıç ekibi denizden, Güvenlik Kuvvetleri Komutanılığına ait  helikopter ile havadan  ve karadan yapılan  aramalar sonuç vermedi.

Aramlara olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18:30 itibariyle ara verildi.

Polis Basın Subaylığı, kayıp şahsın Lapta'da sakin 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan isimli şahıs olduğunu ve aramalara yarın itibarıyle hava şartlarına göre  devam edileceğini kaydetti.

Bugün Alagadi -3 mevkiinde yüzmek için denize giren 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir dalagalara kapılarak kaybolmuş, arama çalışmalarına Gözde Nur Binbir’in cansız bedenine ulaşılmıştı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.