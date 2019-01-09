Akacan, 72 saat Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde gözetimde tutulacak

Sağlık Bakanlığı, tutuklu olan Bulut Akacan’ın medikal tedavisinin Lefkoşa Kardiyoloji Servisinde başladığını ve “Kardiyak Marker (Troponin) (kan tetkiki)” negatif oluncaya kadar 72 saat yatılı takibinin kardiyoloji servisinde yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, “72 saat sonra klinik ve laboratuvar sonuçlarına göre durumu yeniden değerlendirilecektir” dedi.

Sağlık Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, Bulut Akacan’ın sağlık durumu ve tedavisi ile ilgili bilgi verdi.

Bakanlık, dün saat 13.00 civarında Girne Akçiçek Hastanesi’ne “göğüs ağrısı” şikayeti ile başvuran Bulut Akacan’a orada bulunan kardiyolog tarafından bir takım tetkikler önerildiğini, ancak kendisinin “özel bir hastanede doktorunun olduğunu” belirterek, yanında polis olmasına rağmen hastaneyi terk ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, daha sonra akşam saat 22.00 civarında “adli vaka olması sebebi ve bu tür hastaların devlet hastanesinde tedavi olması gerektiği” göz önüne alınarak, Polis Genel Müdürlüğü ile istişare içerisinde Lefkoşa Kardiyoloji Servisinden bir ekibin, Bulut Akacan’ı özel hastanede ziyaret ederek muayene ettiğini ve burada yapılan tedavinin devlet hastanesinde de yapılabileceği belirterek, hastanın ambulansla doktor eşliğinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu kardiyoloji bölümüne alındığını kaydetti.

Bakanlık açıklamasında şunları aktardı:

“Hastanın kan tetkiklerinden birinin yüksek olması nedeniyle sabah saatlerinde toplanan devlet hastanemizin kardiyoloji ekibi hastaya anjiyo önermiştir. Ancak hastanın kendisi anjiyo yapılması önerisini reddetmiştir.

Hastanın medikal tedavisi serviste başlanmış olup, Kardiyak Marker ( Troponin) ( Kan tetkiki) negatif oluncaya kadar 72 saat yatılı takibi kardiyoloji servisinde yapılmasına karar verilmiştir.

72 saat sonra klinik ve laboratuvar sonuçlarına göre ise durumu yeniden değerlendirilecektir.”