AIDS’li hasta kurtarılamadı

Merkezi Cezaevi'nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan kontroller sonucu AIDS olduğu ortaya çıkan Türkmenistanlı mahkûm dün yaşamını yitirdi

Murat ASLAN

Merkezi Cezaevi'nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan kontroller sonucu AIDS olduğu ortaya çıkan isminin baş harfleri R.B olan Türkmenistanlı mahkûm dün yaşamını yitirdi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, söz konusu hastanın dün saat 13.30 sıralarında yaşamını yitirdiğini doğruladı.

10 Haziran tarihinde sağlık durumu kötüleşen ve son günlerde durumu daha da ağırlaşan AIDS hastası mahkum, yoğun bakıma alınmıştı.

Öte yandan yapılan kontroller sonucu AIDS olduğu ortaya çıkan mahkûmun koğuş arkadaşları ve mahkum aileleri paniğe kapıldı.

AIDS’li mahkûmun kaldığı koğuşta mahkûm ve tutukluların sayım esnasında kan tahlili istemiş ve kan verme işleminin revirde yapılmıştı.

“Ev ve Dükkân açma” suçlarından 2018 yılında 2 yıl hapislik cezasına mahkûm olan ve 5 yıldır AIDS hastası olduğunu gizleyen mahkûmun hastalığı geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Merkezi Cezaevi'nde dün yine intihara teşebbüs vakası yaşandığı öğrenildi.

Çamaşır suyu içerek intihara teşebbüs eden mahkumun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.