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Abisinin kimliğiyle adaya geldi

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Gaziantep havalimanından Ercan’a gelip, abisi adına düzenlenen TC nüfus cüzdanını görevli polise verip sahtekarlık yapmaya çalışan Abdulkadir Şahin yakalandı. Şahin’in sanal betten dolayı Türkiye'de çıkış yasağı olduğu öğrenildi

Abisinin kimliğiyle adaya geldi
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 Evrim KAMALI

Türkiye'de sanal bet suçundan dolayı çıkış yasağı bulunan zanlı Abdulkadir Şahin abisinin kimliği ile ülkemize giriş yapmak isterken tespit edildi. Tutuklanan zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları. Çebi huzurda bulunan zanlı Abdulkadir Şahin'in sanal betten dolayı Türkiye'de çıkış yasağı olduğu gerekçesiyle 14 Mart 2018 tarihinde Gaziantep hava limanından KKTC Ercan Havalimanı’na gelip abisi Salih Şahin'in adına düzenlenen TC nüfus cüzdanını görevli polise verip başkasının kimliğine bürünüp işlem yaptırarak sahte davranışla kayıt temin etmiştir. Polis zanlının 26 Mart 2018 tarihinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme şubesi ekiplerince alınan ihbar üzerine meydana çıkarılarak zanlının tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini ve ülkemizde Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde 3. Sınıf öğrencisi olarak bulunduğunu belirtti. Polis memuru Aytaç Çebi aktarmış olduğu olgular ışığında tahkikatın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 hafta da 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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