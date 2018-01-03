Abi, kardeşini vurdu

Mağusa'nın tanınmış iş adamlarından Zabitler Petrol’ün sahibi 52 yaşındaki Şevki Zabitler, abisi 57 yaşındaki Ulus Zabitler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Şevki Zabitler ağır yaralanırken, Ulus Zabitler ise kayıplara karıştı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa'da dün öğlen saatlerinde meydana gelen adam vurma olayı şok etkisi yarattı. Mağusa'nın tanınmış iş adamlarından Zabitler Petrolün sahibi 52 yaşındaki Şevki Zabitler, abisi 57 yaşındaki Ulus Zabitler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Başta göğüs altı olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Şevki Zabitler ağır yaralandı. Şuuru açık şekilde Mağusa Devlet Hastanesine götürülen ve uğradığı silahlı saldırı sonucu karın bölgesinin alt kısmı ile sol göğüs altından ciddi şekilde, omuz ve sağ el bölgesinden ise hafif şekilde yaralanan Şevki Zabitler ameliyata alınırken kardeşini öldürmeye teşebbüs eden Ulus Zabitler ise kayıplara karıştı.

Zabitler kardeşlerin arasında mal varlığı yüzünden anlaşmazlık olduğu ileri sürülüyor. Olay yerinde bulunan kamera kayıtlarına göre, Ulus Zabitler’in, dün saat 16:30 raddelerinde Zabitler Petrol isimli iş yerinin ofisinde bulunan kardeşi Şevki Zabitler’in yanına giderek tartışmaya başladılar. Ulus Zabitler tartışma sırasında kardeşi Şevki Zabitler’etasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile hem ofis içerisinde hem de ofis önünde kurşun yağdırarak öldürmeye teşebbüs etti.Vücudunun muhtelif yerlerine kurşun isabet eden Şevki Zabitler ağır yaralandı. Mağusa Devlet Hastanesine götürülen Şevki Zabitler ameliyata alınırken, kardeşini öldürmeye teşebbüs eden Ulus Zabitler ise kaçtı. Şevki Zabitler’in yapılan ameliyatının ardından Mağusa Devlet Hastanesi Cerrahi Servisinde müşahede altına alındığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Şevki Zabitler’in vurulması ile ilgili olarak polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerine giden polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulunup tüm kamera kayıtlarını mercek altına alırken, Zabitler Petrol isimli iş yeri çalışanlarının ise ifadesine başvurdu. Polis, kardeşini öldürmeye teşebbüs eden Ulus Zabitler’i her yerde arıyor.