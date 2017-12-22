900 kilo kaçak et ele geçirildi

Demirhan’da yapılan operasyonda bir araçta 900 kilo kaçak sığır eti bulundu.



Polis bültenine göre, Güney Kıbrıs’tan kaçak yollarla getirildiği belirlenen kaçak etle ilgili E.L. (E-35) ve A.Y.(E-40) tutuklandı.