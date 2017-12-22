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900 kilo kaçak et ele geçirildi

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900 kilo kaçak et ele geçirildi
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Demirhan’da yapılan operasyonda bir araçta 900 kilo kaçak sığır eti bulundu.

Polis bültenine göre, Güney Kıbrıs’tan kaçak yollarla getirildiği belirlenen kaçak etle ilgili E.L. (E-35) ve  A.Y.(E-40) tutuklandı.

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