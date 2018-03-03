80 gün boşu boşuna tutuklu kaldı

Mağusa’da 11 Aralık tarihinde “Big Boss” isimli işyerini kundakladığı ve iş yeri içerisinde bulunan Ali Rezay Rasekh’in yanarak hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle 80 gündür tutuklu bulunan Ali Demirbağ, suçla bağlantısı olmadığı tespit edilince serbest bırakıldı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 11 Aralık tarihinde “Big Boss” isimli iş yerini kundakladığı ve iş yeri içerisinde bulunan İran vatandaşı Ali Rezay Rasekh’in yanarak can vermesine neden olduğu iddia edilen ve 80 gün boyunca soruşturma amaçlı Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde tutuklu kalan Ali Demirbağ dün mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı. “Kundaklama”, “Adam öldürme” ve “Kasti hasar” suçlarıyla ilgili olarak 80 gün boyunca özgürlüğü elinden alınan Ali Demirbağ, 80 gün yürütülen tahkikat sonucunda suçla bağlantısı olmadığı tespit edilince serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan Demirbağ, avukatı Kaan Özanıl aracılığı ile Mağusa Polis Müdürlüğü’ne tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Meselenin soruşturmasını yürüten Müfettiş Rezvan Kaçar, her tutukluluk duruşmasında mahkemeye Türkiye’den gelecek olan telefon dökümleri raporu, otopsi raporu ve araç lastik izi mukayese raporunun henüz ellerine ulaşmadığı yönünde şahadet vererek ek tutukluluk süresi talep etmişti. Türkiye’den gelmesi beklenen 3 rapor için 80 günü bulacak şekilde her hafta 7 gün ek tutukluluk süresi temin edilmişti.

DEMİRBAĞ: “BÖYLE BİR TAHKİKAT SÜRDÜRME ŞEKLİ OLAMAZ”

Dün öğlen saatlerinde Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinden çıkarak özgürlüğüne kavuşan Ali Demirbağ, basına kısa bir açıklamada bulundu. Özgürlüğüne kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Demirbağ, tutuklu bulunduğu süre içerisinde çok zorluklar yaşadığını söyledi. Demirbağ, hücrelerde insanların çok zor bir hayat yaşadığını ve çok zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, hücrelerin insanın kalabileceği bir yer olmadığını belirtti. Demirbağ, “Çok şükür bitti, kurtuldum. Alnım açık. Çok mutluyum” diyerek duygularını ifade etti. Demirbağ, “Böyle bir teşkilatın böyle bir çalışma yaparak böyle bir tahkikat sürdürme şekli olamaz. Bir insanın bu şekilde özgürlüğü çalınamaz. Benim gözümde tahkikat hiç ilerlemedi. İnsanları bu şekilde alıp, özgürlüklerini kısıtlamak ve ailelerine böyle bir acı yaşatmak kadar kötü bir şey olamaz” şeklinde konuştu.

ANNE DEMİRBAĞ: “80 GÜNÜN HESABINI KİM VERECEK?”

Oğlu Ali Demirbağ’ı sevinç göz yaşları içerisinde Mağusa Polis Müdürlüğü kapısında karşılayan Emine Demirbağ, 80 gün boyunca perişan olduklarını söyledi. Türkiye’de yaşayan ve her hafta oğlu Ali Demirbağ’ın mahkemesini izlemek için KKTC’ye gelen anne Demirbağ, oğlunun böyle bir suç işlemediğine emin olduğunu belirtti. Oğlunun 80 gün boyunca özgürlüğünden mahrum kaldığını ifade eden anne Demirbağ, “Bu 80 günün hesabını kim verecek?” diye sordu. Anne Emine Demirbağ, oğluna ve adalete her zaman güvendiğini ve adaletin şimdi yerini bulduğunu dile getirdi.