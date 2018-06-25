67 kazada, 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 67 trafik kazasında, 2 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.



Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre bu kazalardan 1’i ölümle, 15’i yaralanmayla ve 51’i hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 22 kişi yaralandı.

Kaza sebepleri arasında ilk sırayı, 18 olayla süratli araç kullanmak, ikinci sırayı 16 olayla kavşakta durmamak, üçüncü sırayı 14 vakayla yakın takip, dördüncü sırayı 11 vakayla dikkatsiz sürüş aldı. Kazalarda toplam 336 bin 500 TL’lik hasar meydana geldi. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: “Lefkoşa 15, Gazimağusa 15, Girne 26, Güzelyurt 4, İskele 7”



5 BİN 570 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ… 721’İ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

İlgili dönemde toplam 5 bin 570 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrol edilen araç sürücülerinin 721’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 173’ü süratli araç kullanmak, 8’i tehlikeli sürüş yapmak, 25’i dikkatsiz sürüş yapmak, 45’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 16’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 22’si alkollü araç kullanmak, 169’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 57’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 18’i muayenesiz araç kullanmak, 23’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 4’ü “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 6’sı koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 148’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.