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49 yaşında kalbine yenildi

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49 yaşında kalbine yenildi
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49 yaşındaki Bilge Bilkay Barut, Gönyeli’de misafir olarak kaldığı evde bu sabah ölü bulundu.

Polis bültenine göre, otopside genç kadının kalp krizinden öldüğü belirlendi.

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