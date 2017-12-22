49 yaşında kalbine yenildi

49 yaşındaki Bilge Bilkay Barut, Gönyeli’de misafir olarak kaldığı evde bu sabah ölü bulundu.
Polis bültenine göre, otopside genç kadının kalp krizinden öldüğü belirlendi.
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