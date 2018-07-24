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400 dönüm kül oldu

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Alayköy yakınlarındaki çöplükte başlayan ve ormanlık alana yayılan yangın sonucu 400 dönüm arazi ve içindeki ağaçlar kül oldu

400 dönüm kül oldu
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Alayköy’ün batısındaki çöplükte başlayan ve ormanlık alana yayılan yangın, 400 dönüm arazinin ve içindeki ağaçların yanmasına yol açtı.

Dün sabah saat 10.45 sıralarında, Alayköy’ün batı kısmında bulunan çöplük alanda henüz tespit edilemeyen sebepten başlayan ve kısa sürede ormanlık alana yayılan yangın, çok yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangın sonucu yaklaşık 400 dönümlük alan içerisinde bulunan çöplük alan, maki bitki örtüsü ile ormanlık alanda bulunan çam, akasya vb. ağaçlar yanarak zarar gördü.

Yangına polis, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma personeliyle çevre belediyelere ait su tankerleri ve askeri personel müdahale etti. 

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