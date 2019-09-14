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40 civarında patlamamış mühimmat tespit edildi

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40 civarında patlamamış mühimmat tespit edildi
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 40 civarında patlamamış mühimmatın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , "Geçtiğimiz akşam cephanelikte yaşanan patlamalar sonucunda oluşan basınç nedeniyle çevreye savrulan 40 civarında patlamamış mühimmat, gerek vatandaşlardan gelen ihbar gerekse askeri ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda tespit edilerek toplandı ve etkisiz hale getirildi." İfadesini kullandı.
"Cephanelik alan içerisindeki çalışmalar şu anda devam ediyor ve esasen bu patlamaların nereden kaynaklandığı sorusunun yanıtı bulunmaya çalışılıyor." diyen Özersay, teknik çalışma tamamlandığında bu konuda da kamuoyuna açıklama yapacaklarını bildirdi.
Bölgedeki vatandaşların mühimmat ya da benzeri cisimler görmeleri durumunda yetkililere haber vermeleri gerektiğini de vurgulayan Özersay, " tekrardan memleketimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

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