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4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı

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4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı
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Büyükkonuk sakini Mehmet Erhan Şenoğlu işyerinin damına çıkmaya çalıştığı sırada düşerek ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 12:30 sıralarında, Büyükkonuk'ta sakin 49 yaşındaki Mehmet Erhan Şenoğlu iş yerinin damına merdiven ile çıkmaya çalıştığı sırada merdivenin kayması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır sekilde yaralandı.

Mehmet Erhan Şenoğlu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Söz konusu şahsın tedavisi halen devam etmekte.

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