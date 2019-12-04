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26 yıldır ülkede kaçak yaşıyordu

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Alsancak’ta bir marketten bir şişe viski çalan ve olayın ardından kamera görüntülerinden tespit edilip yakalanan Oruç Kır’ın ülkede 1993 yılından beridir kaçak yaşam sürdüğü tespit edildi

26 yıldır ülkede kaçak yaşıyordu

Evrim KAMALI

Alsancak’ta meydana gelen sirkat ve ikamet izinsiz kalmak suçlarından tutuklanan Oruç Kır dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Zafer Beyazkaya zanlının sirkat ve ikamet izinsiz kalmak suçlarından tutuklandığını söyledi.  Polis, zanlının 27 Kasım’da Alsancak’ta faaliyete gösteren bir marketten bir şişe viski çaldığını, olayın ardından kamera görüntülerinden tespit edilip yakalandığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının 1993 yılından beridir ülkede kaçak yaşam sürdüğünü tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 20 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.

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