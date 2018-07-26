banner107
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
21 0
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
29 0
En iyi fantastik kitaplar
En iyi fantastik kitaplar
21 0
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
163 0
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
57 0
Doğa otelleri
Doğa otelleri
31 0
Yunanistan'da alevler bir beldeyi haritadan sildi
Yunanistan'da alevler bir beldeyi haritadan sildi
83 0
Geçitkalelilerin hedefleri üst lig
Geçitkalelilerin hedefleri üst lig
480 0
banner82
banner147

125 gram uyuşturucuyla yakalandı

banner27

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde polis tarafından yapılan operasyonda Ioannis Tsiatsıov’un tasarrufunda 125 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu

125 gram uyuşturucuyla yakalandı
banner137

Evrim KAMALI

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu tasarrufunda 125 gram uyuşturucu bulunarak tutuklanan Ioannis Tsiatsıov dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Ozan Özder, 24 Temmuz saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa Surlariçi bölgesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu zanlının tasarrufunda yaklaşık 125 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlının tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, uyuşturucu maddenin ise analize gönderildiğini kaydetti. Zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirten polis memuru, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.