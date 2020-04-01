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107 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

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107 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis, dün ve bu sabah saat 06.00’ya kadar ülke genelinde yaptığı denetimlerde, 36 kişinin kısmi, 71 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 107 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 4 iş yerinin ise açık bulundurulmak suretiyle yasal emirlere uyulmadığını tespit etti. Tespit edilenler tutuklandı.

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