U12 Kızlarda çeyrek final, U13 Erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu

2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde U12 Kız ve U13 Erkek Kategorilerinde grup müsabakaları tamamlandı. 6 grup da oyanan U12 Kızlarda gruplarını birinci sırada tamamlayarak adını Çeyrek Finale yazdıran takımlar

A Grubu 1. MGA1

B Grubu 1. MSA1

C Grubu 1. MGA3

D Grubu 1. Esentepe1

E Grubu 1. MSA3

F Grubu 1. MVOSD2

Öte yandan altı takımın yanı sıra gruplarını 2. Sırada tamamlayan en iyi 2 ikinci Çeyrek Finale yükseldi. En iyi ikinci MGA 2 ve en iyi 2. İkinci MGA 5 takımları oldu.

U12 Kızlar Çeyrek Final eşleşmeleri

MGA 1/ MGA 2

MSA 1/ MGA 5

MGA 3/ ESENTEPE 1

MSA 3/ MVOSD 2

U13 Erkeklerde tamamlanan grup müsabakalarının ardından Grup sıralamaları şu şekilde oluştu

A Grubu

1. GMBÇS 1

2.MGA 1

3. KGM1

4. KGM 3

B Grubu

1. MGA 2

2. MGA 3

3. KGM 4

4. KGM 2

U13 Erkeklerde Yarı Final eşleşmeleri

GMBÇS 1/ MGA 3

MGA 2/ MGA 1

