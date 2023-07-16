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U12 Kızlarda çeyrek final, U13 Erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu

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U12 Kızlarda çeyrek final, U13 Erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu
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2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde U12 Kız ve U13 Erkek Kategorilerinde grup müsabakaları tamamlandı. 6 grup da oyanan U12 Kızlarda gruplarını birinci sırada tamamlayarak adını Çeyrek Finale yazdıran takımlar
A Grubu 1. MGA1
B Grubu 1. MSA1
C Grubu 1. MGA3
D Grubu 1. Esentepe1
E Grubu 1. MSA3
F Grubu 1. MVOSD2
Öte yandan altı takımın yanı sıra gruplarını 2. Sırada tamamlayan en iyi 2 ikinci Çeyrek Finale yükseldi. En iyi ikinci MGA 2 ve en iyi 2. İkinci MGA 5 takımları oldu.
U12 Kızlar Çeyrek Final eşleşmeleri
MGA 1/ MGA 2
MSA 1/ MGA 5
MGA 3/ ESENTEPE 1
MSA 3/ MVOSD 2
U13 Erkeklerde tamamlanan grup müsabakalarının ardından Grup sıralamaları şu şekilde oluştu
A Grubu
1. GMBÇS 1
2.MGA 1
3. KGM1
4. KGM 3
B Grubu
1. MGA 2
2. MGA 3
3. KGM 4
4. KGM 2
U13 Erkeklerde Yarı Final eşleşmeleri
GMBÇS 1/ MGA 3
MGA 2/ MGA 1
 
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