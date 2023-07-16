U12 Kızlarda çeyrek final, U13 Erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu

2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde U12 Kız ve U13 Erkek Kategorilerinde grup müsabakaları tamamlandı. 6 grup da oyanan U12 Kızlarda gruplarını birinci sırada tamamlayarak adını Çeyrek Finale yazdıran takımlar
A Grubu 1. MGA1
B Grubu 1. MSA1
C Grubu 1. MGA3
D Grubu 1. Esentepe1
E Grubu 1. MSA3
F Grubu 1. MVOSD2
Öte yandan altı takımın yanı sıra gruplarını 2. Sırada tamamlayan en iyi 2 ikinci Çeyrek Finale yükseldi. En iyi ikinci MGA 2 ve en iyi 2. İkinci MGA 5 takımları oldu.
U12 Kızlar Çeyrek Final eşleşmeleri
MGA 1/ MGA 2
MSA 1/ MGA 5
MGA 3/ ESENTEPE 1
MSA 3/ MVOSD 2
U13 Erkeklerde tamamlanan grup müsabakalarının ardından Grup sıralamaları şu şekilde oluştu
A Grubu
1. GMBÇS 1
2.MGA 1
3. KGM1
4. KGM 3
B Grubu
1. MGA 2
2. MGA 3
3. KGM 4
4. KGM 2
U13 Erkeklerde Yarı Final eşleşmeleri
GMBÇS 1/ MGA 3
MGA 2/ MGA 1
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.