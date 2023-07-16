Taekwondocular Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyorlar

Taekwondocular Eylül ayında Girne’de yapılacak olan Avrupa ve Kıtalararası Taekwondo şampiyonası için çalışıyor

KKTC Taekwondo Milli takım 12-17 Eylül 2023 tarihlerinde Girne’de yapılacak olan Avrupa ve Kıtalararası Taekwondo şampiyonasında takım haline şampiyon olabilmek için aşırı sıcağa rağmen haftanın her günü Avrasya Taekwondo Merkezi’nde, Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu, Antrenör Ceyda Uçaner ile çalışmalara devam ediyor.

MILLI TAKIM, 4 DISIPLINDE YARIŞACAK

Hyong (Teknik koordinasyon), Serbest Müsabaka, El ve Ayak kırışları ve Zor Haraketler

Kategorilerinde yarışacak olan sporcularımız her disiplinde de altın Madalya alabilmek için çalışıyor.,

Şampiyonaya Dünya başkanı Linda Park, Genel sekreter Çhris Ghantner (USA) ve Vito Pallela da (Kanada) katalacak.

Şampiyona öncesi GTF 2023 Genel kurulu ülkemizde yapılacak.

Konuyla ilgili olarak konuşan Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen siyah kuşak ve renkli kuşaklar müsabakalarında iddialı olduklarını, aşırı sıcağa rağmen sporcuların antremanlara eksiksiz katkıldıklarını, amaçlarının ferdi birincilikler yanında takım şampiyonluğu olduğunu açıkladı.

