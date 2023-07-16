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Taekwondocular Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyorlar

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Taekwondocular Eylül ayında Girne’de yapılacak olan Avrupa ve Kıtalararası Taekwondo şampiyonası için çalışıyor

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Taekwondocular Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyorlar
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KKTC Taekwondo Milli takım 12-17 Eylül 2023 tarihlerinde Girne’de yapılacak olan Avrupa ve Kıtalararası Taekwondo şampiyonasında takım haline şampiyon olabilmek için aşırı sıcağa rağmen haftanın her günü Avrasya Taekwondo Merkezi’nde, Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu, Antrenör Ceyda Uçaner   ile  çalışmalara devam ediyor.
MILLI TAKIM, 4 DISIPLINDE YARIŞACAK
Hyong (Teknik koordinasyon), Serbest Müsabaka, El ve Ayak kırışları ve Zor Haraketler
Kategorilerinde yarışacak olan sporcularımız her disiplinde de altın Madalya alabilmek için çalışıyor.,
Şampiyonaya Dünya başkanı Linda Park, Genel sekreter Çhris Ghantner (USA) ve Vito Pallela da  (Kanada) katalacak.
Şampiyona öncesi  GTF 2023 Genel kurulu ülkemizde yapılacak.
Konuyla ilgili olarak konuşan Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen siyah kuşak ve renkli kuşaklar  müsabakalarında  iddialı olduklarını, aşırı sıcağa rağmen sporcuların antremanlara  eksiksiz katkıldıklarını, amaçlarının  ferdi birincilikler yanında  takım şampiyonluğu olduğunu  açıkladı.
 
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