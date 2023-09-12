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Merve, Avrupa Kupası’nda oynayacak

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Merve Çelebi partneri Esra Betül Çetin’le Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ev sahipliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Burhaniye’de 5-8 Ekim tarihleri arasında yer alacak Plaj Voleybolu Avrupa Kupası’nda sahaya çıkacak

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Merve, Avrupa Kupası’nda oynayacak
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Başarılı voleybolcumuz Merve Çelebi partneri Esra Betül Çetin’le Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun bu yıl ilk kez düzenleyeceği Plaj Voleybolu Avrupa Kupası organizasyonunda da korta çıkacak.
BRT Spor’un haberine göre, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ev sahipliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Burhaniye’de 5-8 Ekim tarihleri arasında yer alacak Kupa’da heyecan Ören Plajı’nda yaşanacak. Organizasyona; Türkiye yanı sıra Güney Kıbrıs, Avusturya, Azerbaycan, Çekya, Estonya, Ermenistan, Fransa, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Moldova, Slovenya ve İspanya olmak üzere toplam 16 ülke katılıyor.
Avrupa Kupası’nda toplamda 10 bin Euro’luk para ödülü dağıtılacak.
Ülkemizin bu dalda başarılar elde etmiş ismi Merve Çelebi, son yapılan Türkiye Şampiyonası’nda partneri Esra Betül Çetin’le elde ettiği şampiyonlukla Avrupa Şampiyonası’na direkt katılma hakkı kazanmıştı.
Türkiye Şampiyonası’nda Balıkesir Büyükşehir Belediye adına yarışan sporcular Avrupa Kupası’nda da aynı temsiliyetle yer alacak.
 
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