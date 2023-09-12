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Yakın Doğu Üniversitesi Bocce Takımı 6.kez şampiyon

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Yakın Doğu Üniversitesi Bocce Takımı 6.kez şampiyon
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Erkekler Bocce Ligi'nde play off finali Pazartesi akşamı oynandı.
Normal sezonu lig lideri bitiren Yakın Doğu Üniversitesi, play off yarı finalinde Deniz Plaza'yı eleyen GÜHAD ile karşılaştı. Seriye 1-0 önde başlayan YDÜ üçlü karşılaşmaya Remzi'nin güzel atışlarıyla 5-0 önde başladı. Daha sonra GÜHAD’dan Hüseyin'in oyuna ağırlığını koymasıyla maç bir anda 8-5 GÜHAD lehine döndü. Maça etkisiz başlayan Yenal yerine oyuna giren Ulaş'ın etkili atışları ve Halit'in kritik anlarda attığı vurma atışları ile rüzgarı arkasına alan YDÜ maçı 12-8 alarak setlerde 1-0 öne geçti. Tekli müsabakalarda ise Yenal ile Mustafa karşılaşırken, ikili müsabaka da ise Remzi/Halit - Önder/Turan karşılaştı. İkili karşılaşma 8-5 GÜHAD üstünlüğü ile devam ederken, Yenal tekli maçta üstünlüğü ele aldı ve maçın baştan sonuna farkı açarak ilerledi. Yenal’ın seti 12-3 kazanması ile Yakın Doğu maçı 2-0’a getirerek üst üste 5’inci, toplamda ise 6’ncı şampiyonluğu alarak kırılması zor bir rekora imza attı.
 
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