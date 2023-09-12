Yakın Doğu Üniversitesi Bocce Takımı 6.kez şampiyon

Erkekler Bocce Ligi'nde play off finali Pazartesi akşamı oynandı.

Normal sezonu lig lideri bitiren Yakın Doğu Üniversitesi, play off yarı finalinde Deniz Plaza'yı eleyen GÜHAD ile karşılaştı. Seriye 1-0 önde başlayan YDÜ üçlü karşılaşmaya Remzi'nin güzel atışlarıyla 5-0 önde başladı. Daha sonra GÜHAD’dan Hüseyin'in oyuna ağırlığını koymasıyla maç bir anda 8-5 GÜHAD lehine döndü. Maça etkisiz başlayan Yenal yerine oyuna giren Ulaş'ın etkili atışları ve Halit'in kritik anlarda attığı vurma atışları ile rüzgarı arkasına alan YDÜ maçı 12-8 alarak setlerde 1-0 öne geçti. Tekli müsabakalarda ise Yenal ile Mustafa karşılaşırken, ikili müsabaka da ise Remzi/Halit - Önder/Turan karşılaştı. İkili karşılaşma 8-5 GÜHAD üstünlüğü ile devam ederken, Yenal tekli maçta üstünlüğü ele aldı ve maçın baştan sonuna farkı açarak ilerledi. Yenal’ın seti 12-3 kazanması ile Yakın Doğu maçı 2-0’a getirerek üst üste 5’inci, toplamda ise 6’ncı şampiyonluğu alarak kırılması zor bir rekora imza attı.

