Kuyan kardeşler Türkiye milli takımında

Voleybolda Bulgaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek “2024 CEV U18 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi”nde mücadele edecek Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı’na KKTC ’li sporcular Ceyda-Ceylin Kuyan kardeşler de çağrıldı. 17-21 Ocak tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için geniş sporcu kadrosunda smaçör Ceyda Kuyan ve pasör çaprazı Ceylin Kuyan da yer alıyor. İki sporcunun babası ülke basketbolunun önde gelen kulüplerinden Koopspor’damenajerlik yapıyor. Anne Mesude Atılgan ise bir dönem Türk kadın voleybolunun önemli isimleri arasında yer almıştı.

