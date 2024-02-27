Kızlarda Çanakkale, erkeklerde Erenköy şampiyon

Ortaokullar Voleybol Şampiyonası tamamlandı. Kızlarda Çanakkale, erkeklerde Erenköy Ortaokulu Şampiyonluğa ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları Komitesi ile Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Ortaokullar Voleybol Şampiyonası dün Mağusa Arena Spor Salonu’nda oynanan Final ve 3. lük karşılaşmaları ile tamamlandı.

Erkekler de Erenköy Lisesi Kızlarda Çanakkale Ortaokulu organizasyonu şampiyon olarak tamamladı.

Erkeklerde Gazimağusa Türk Maarif Koleji 2., YDK Yeniboğaziçi 3. sırayı elde etti.

Kızlarda Erenköy Lisesi 2. Cumhuriyet Ortaokulu 3. olarak şampiyonayı tamamladı.

KKTC Voleybol Federasyonu yaptığı açıklamada şampiyonaya iştirak eden bütün okullara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, organizasyonu ilk üç sırada tamamlayan okullarımızı elde ettikleri başarıdan dolayı başta okul yönetimleri, öğretmenleri , sporcuları, sporcu velileri ve diğer emeği geçenleri kutlar başarılarının devamını diledi.



