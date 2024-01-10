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Filede U-16 Kızların şampiyonu Çamlıkspor

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U-16 Kızlar Final serisi 2. Maçında rakibi DAÜ’yü 3 – 1 mağlup ederek seride durumu 2 – 0 yapan Çamlıkspor şampiyon oldu

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Filede U-16 Kızların şampiyonu Çamlıkspor
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Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U16 Kızlar Final Serisi ikinci maçı sonucunda rakibi DAÜ’yü mağlup eden Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor (GMBÇS) U-16 Kızlar şampiyonu oldu.
Final serisinin ilk karşılaşmasında rakibi DAÜ’ni 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda avantaj yakalayan GMBÇS dün akşam Gazimağusa Lala Mustafa Paşa spor Sarayı’nda oynanan ikinci karşılaşmada da sahadan 3- 1 galip ayrılarak seride durumu 2 – 0 yaparak şampiyonluğunu ilan etti.
Karşılaşma sonunda Çamlıkspor takımı şampiyonluk kupasını Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya ile Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın elinde aldı.
 
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