Filede U-12 Kızlarda MGA – KGM finali

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından 10 kategoride düzenlenen liglerde ilk finalistler U12 Kız ve U13 Erkek kategorileri liglerinde belli oldu. U12 Kızlarda klasmanı 1. sırada tamamlayan MGA ile klasmanı 2. sırada tamamlayan KGM 17 Aralık Cumartesi başlayacak olan final serisinde yarışma hakkını elde ettiler. Final serisi müsabakaları kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak. İlk müsabaka, 17 Aralık Cumartesi Erenköy’de, 2. müsabaka ve gerek olması halinde 3. müsabaka Mağusa Arena Spor Salonunda oynanacak.
U12 Kız Ligi final serisi programı şöyle:
17 ARALIK CUMARTESİ
SAAT 13.00 KGM-MGA ESS U12 KIZ 1. MAÇ
24 ARALIK CUMARTESİ SAAT 13.00
MGA-KGM ARENA U12 KIZ 2. MAÇ
27 ARALIK SALI SAAT 18.00
MGA -KGM U12 KIZ GEREKİRSE 3.MAÇ
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