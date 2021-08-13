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Zamansız veda

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Çatalköy, genç yaşta hayata gözlerini yuman Salih Yıldırım'a ağlıyor. Çatalköy Belediyesi çalışanlarından 41 yaşındaki Salih Yıldırım, önceki gün yaşamını yitirdi.

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Zamansız veda
Evli ve bir çocuk babası olan Yıldırım, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.
Yıldırım'ın vefatı başta ailesi ve Çatalköy'de olmak üzere Girne bölgesinde büyük üzüntü yaratırken, cenazesi dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı'na defnedildi.
 
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