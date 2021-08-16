Malatya'da 'Fırtına' farklı esti

Trabzonspor, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenerek Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk haftasına üç puanla başladı. Trabzonspor'un yeni transferleri Gervinho ve Hamsik gol atarken Cornelius oyuna ikinci yarıda dahil oldu

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-1 kazanan Trabzonspor lige üç puan ile başladı. Trabzonspor'un gollerini Bakasetas,Nwakaema,Gervinho,Hamsik ve penaltıdan Djaniny kaydederken Yeni Malatyaspor'un tek golünü Adem Büyük attı.

Yeni Malatyaspor'un 79. dakikada Jospin ile attığı gol faul gerekçesiyle geçersiz sayılırken 86. dakikada Adem Büyük'ün attığı gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

Mücadelenin 3. dakikasında Hamsik'in asistinde Bakasetas'ın kafa golüyle ile öne geçen Trabzonspor 11. dakikada Nwakaeme ile farkı ikiye çıkardı. 29. dakikada yeni transfer Gervinho farkı üçe çıkardı ve Süper Lig'de ilk maçında golle tanıştı. 32. dakikada Adem Büyük farkı iki düşürdü. Slovak yıldız Hamsik ile tekrar farkı üçe çıkaran Trabzonspor ilk yarıyı 4-1 önde kapattı. İkinci yarının 66. dakikasında penaltı ile Djaniny attığı gol ile maçın skorunu belirledi.