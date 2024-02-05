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Tekinay ailesi yasta

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Tekinay ailesi yasta
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın bilinen simalarından ve yaklaşık 35 yıl Sosyal Sigortalar Dairesi Hukuk Amiri olarak görev yapan Sıdıka Tekinay vefat etti.
Tekinay’ın cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
   
 
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