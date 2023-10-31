Tarhan ailesi yasta

Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa'nın sevilen çınarlarından Kamuran Tarhan bugün hayata gözlerini yumdu.

Tarhan'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Kamuran Tarhan'ın cenazesi yarın kılınacak öğle namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.