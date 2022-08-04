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Tabak ailesi çınarını kaybetti

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Tabak ailesi çınarını kaybetti
Lefkoşa'ya bağlı büyük köylerimizden olan Haspolat bir çınarını daha kaybetti.
Haspolat köyünün sevilen ailelerinden Tabak ailesinin çınarı İsa Tabak dün akşam hayata gözlerini yumdu.
İsa Tabak bugün saat 12.00'de kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.
Tabak ailesine bize Halkın Sesi Gazetesi olarak başsağlığı dile merhuma Allahtan rahmet dileriz.
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