Soyalan ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Soyalan ailesinin çınarlarından ve eski polis genel müdürü Ahmet Soyalan’ın kardeşi de olan Mustafa Soyalan bugün vefat etti.
Soyalan’ın vefatı ailesi ve dostları arasında büyük üzüntüyle karşılandı.
Mustafa Soyalan’ın cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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