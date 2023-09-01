banner913
banner932
Galatasaray'ın grubu belli oldu
Galatasaray'ın grubu belli oldu
23 0
“Kıbrıs Türk halkı devletinden asla vazgeçmeyecek”
“Kıbrıs Türk halkı devletinden asla vazgeçmeyecek”
17 0
 
Büyük zaferin 101’inci yılı
Büyük zaferin 101’inci yılı
13 0
Özersay’dan osmosis uyarısı
Özersay’dan osmosis uyarısı
16 0
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
21 0
Gökyüzünde görsel şölen
Gökyüzünde görsel şölen
38 0
Çalışma Bakanlığı ile GİKAD arasında iş birliği protokolü
Çalışma Bakanlığı ile GİKAD arasında iş birliği protokolü
22 0
banner964

Soyalan ailesi yasta

banner476

banner825
Soyalan ailesi yasta
banner971
Lefkoşa sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Soyalan ailesinin çınarlarından ve eski polis genel müdürü Ahmet Soyalan’ın kardeşi de olan Mustafa Soyalan bugün vefat etti.
Soyalan’ın vefatı ailesi ve dostları arasında büyük üzüntüyle karşılandı.
Mustafa Soyalan’ın cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.