Sağlık camiasını yasa boğan vefat

Sağlık camiası bir neferini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Nergisli köy sakinlerinden hemşire Cumali Taş bugün ani rahatszılık sonucunda hayatını kaybetti.

1998 yılından itibaren uzun yıllar Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde ardından Bülent Ecevit Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ve Mağusa Devlet Hastanesinde Hemşire olarak görev yapa Cumali Taş’ın vefatı sağlık camiası ile Nergisli köyünde büyük üzüntüye neden oldu.

