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Polis Müdürü Soyalan'ın acı günü

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Polis Müdürü Soyalan'ın acı günü
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Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'ın acı günü.
Lefkoşa sakini Soyalan ailesinin Avustralya'da yaşayan kızkardeşleri Halide Ökten dün hayatını kaybetti.
Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'ın ablası olan Halide Ökten'in vefatı ailesi ve ve sevenlei arasında üzüntü yarattı.  
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