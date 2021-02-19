Polis Müdürü Soyalan'ın acı günü

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'ın acı günü.

Lefkoşa sakini Soyalan ailesinin Avustralya'da yaşayan kızkardeşleri Halide Ökten dün hayatını kaybetti.

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'ın ablası olan Halide Ökten'in vefatı ailesi ve ve sevenlei arasında üzüntü yarattı.