Polis Müdürü Soyalan'ın acı günü

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'ın acı günü.
Lefkoşa sakini Soyalan ailesinin Avustralya'da yaşayan kızkardeşleri Halide Ökten dün hayatını kaybetti.
Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'ın ablası olan Halide Ökten'in vefatı ailesi ve ve sevenlei arasında üzüntü yarattı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.