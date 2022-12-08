Piskobuluları üzen vefat

Ülkemizden göç ederek yaşamını İngiltere’de sürdüren vatandaşlarımızdan bir çınarımız daha yurt dışında vefat etti.

Aslen Piskobu'lu(Yalova) olup uzun yıllardır Londra da yaşamakta olan Mehmet Seyfi Atakan bugün hakkın rahmetine kavuştu.

Atakan’ın vefatı ailesi ve Kıbrıs’taki akrabaları arasında üzüntüyle karşılandı.

