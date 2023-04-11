Trafik bir can daha aldı

Lefkoşa’da 2 Nisan’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 32 yaşındaki yaya William Ejieta Klines (E-32), bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Klines, 9 gün önce 2 Nisan’da Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki kazada Boris Kemka Tchinda Lambou (E-30) yönetimindeki ZNG 948 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Klines, tedavi görmekte olduğu Dr. Suat Günsel Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

