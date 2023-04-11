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Trafik bir can daha aldı

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Trafik bir can daha aldı
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Lefkoşa’da 2 Nisan’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 32 yaşındaki yaya William Ejieta Klines (E-32), bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Klines, 9 gün önce 2 Nisan’da Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki kazada Boris Kemka Tchinda Lambou (E-30) yönetimindeki ZNG 948 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.
Klines, tedavi görmekte olduğu Dr. Suat Günsel Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.
 
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