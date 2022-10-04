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Nihat Esat, sevenlerini üzdü

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Nihat Esat, sevenlerini üzdü
Lefke'nin sevilen simalarından Nihat Esat hayatını kaybetti.
Aslen Lefkeli olup uzun yıllar Avustralya'da Melbourne'de yaşayan Nihat Esat'ın vefatı başlta ailesi olmak üzere sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.
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