Nihat Esat, sevenlerini üzdü

Lefke'nin sevilen simalarından Nihat Esat hayatını kaybetti.
Aslen Lefkeli olup uzun yıllar Avustralya'da Melbourne'de yaşayan Nihat Esat'ın vefatı başlta ailesi olmak üzere sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.
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