Metin Üçkaya'yı da kaybettik

Ülkemizin sevilen kemancılarından ve ses sanatçısı Metin Üçkaya, bu sabah geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayata gözlerini yumdu.

Kıbrıs'ın sevilen simalarından olan geçmiş dönemlerde Kıbrıs Genç Tv ekranlarında başarılı müzik programlarına imza atan Metin Üçkaya'nın vefatı sevenlerini yasa boğdu.