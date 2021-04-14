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Lefkoşa eski bir değerini daha kaybetti

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Lefkoşa’nın tanınmış berberlerinden 85 yaşındaki 4 çocuk babası Orhan Uğuroğlu hayatını kaybetti.

Lefkoşa eski bir değerini daha kaybetti
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Bir süreden bu yana hastanede kanser tedavisi gören Orhan Uğuroğlu dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Orhan Uğuroğlu, dün saat 14.00’de Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Orhan Uğuroğlu, ADRES KIBRIS dergisine 2020 yılında verdiği röportajında uzun yıllar esnafa hizmet verdiğini anlatmıştı. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin açılması ile talep üzerine hastalara çağrılmış ve yaklaşık 60 yıl Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde berberlik mesleğine devam ettiğini belirtmişti.
Uğuroğlu’nun ölümü büyük üzüntüye neden oldu.
 
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