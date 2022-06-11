Kurtuluş köyü yasa boğuldu

Kurtuluş’ta sakin 41 yaşındaki Hasan SER evinde ölü bulundu.Köyün sevilen insanlarından olan Hasan Ser'in ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

11.06.2022 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Kurtuluş’ta sakin Hasan SER, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu. Adı edilen üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmekte.