Gazimağusa Belediyesi'nde yarın ücretsiz PSA testi

Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips (KHYD) ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) iş birliğinde 1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yürütülen ücretsiz PSA testleri yarın Gazimağusa’da yapılıyor.

Bu kapsamda Gazimağusa Belediyesi’nde görevli 45 yaş üstü erkek personel, Gazimağusa Belediyesi’nde ücretsiz PSA testi uygulamasından yararlanabilecek.

GMB Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, belediyeler, Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ve Maliye Bakanlığı’nda görevli 45 yaş üzeri erkek personele ücretsiz PSA testlerinin yapılacağı Prostat Kanseri Farkındalık Ayı’na Gazimağusa Belediyesi de destek veriyor.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips ve Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğinde erkeklerde en sık görülen kanser türü olan Prostat Kanseri’ne farkındalık sağlamak amacıyla “Gözardı etmek ‘yoktur’ demek değildir” sloganıyla bir organizasyon başlatıldı.

KHYD ve YDÜ tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürde, risk faktörü grubunda 50 yaş üzeri erkekler, prostat kanserinde aile öyküsü, meme kanserinde anne veya kız kardeş aile öyküsü olduğu belirtilirken, sık sık idrara çıkma, idrara çıkmada zorlanma, kesik kesik idrar ve idrara çıkma esnasında yanmanın prostat kanseri belirtisi olabileceğine dikkat çekildi.