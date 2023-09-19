İskele, Miksi abisine ağlıyor

İskele sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İskele’nin bilinen simalarından olan hikayeleri, şarkıları, sohbetleri ve şakalarıyla herkes tarafından sevilen Hüseyin Miksi bugün vefat etti.

Miksi’nin cenazesi yarın İskele Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’na defnedilecek.



