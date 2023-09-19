banner913
banner932
Üstel’den AP’ye kınama
Üstel’den AP’ye kınama
13 0
“Kamu personeli suçları arttı”
“Kamu personeli suçları arttı”
20 0
 
İlk Ders Zili Çaldı
İlk Ders Zili Çaldı
20 0
25 0
Bir haftada 14 yangın çıktı
Bir haftada 14 yangın çıktı
14 0
ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü
ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü
20 0
Kamuda tek tip mesai uygulaması bugün başladı
Kamuda tek tip mesai uygulaması bugün başladı
24 0
banner964

Gazimağusa’da uluslararası doğa bilimleri ve mühendislik konularında konferans düzenleniyor

banner476

banner974
Gazimağusa’da uluslararası doğa bilimleri ve mühendislik konularında konferans düzenleniyor
banner971
Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Kırklareli Üniversitesi işbirliğinde “Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolojileri Konferansı (3rd International Natural Science, Engineering and Material Technologies Conference-NEM2023)” perşembe ve cuma günleri Gazimağusa Salamis Bay Conti Resort Hotel'de yapılacak.
Açılış konuşmalarını Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun yapacağı konferans, perşembe günü saat 10.00’da başlayacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.