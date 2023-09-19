Gazimağusa’da uluslararası doğa bilimleri ve mühendislik konularında konferans düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Kırklareli Üniversitesi işbirliğinde “Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolojileri Konferansı (3rd International Natural Science, Engineering and Material Technologies Conference-NEM2023)” perşembe ve cuma günleri Gazimağusa Salamis Bay Conti Resort Hotel'de yapılacak.

Açılış konuşmalarını Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun yapacağı konferans, perşembe günü saat 10.00’da başlayacak.

