Hüseyin Aktan sevenlerini yasa boğdu

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa sakini, mimar ve yüksek mühendis Hüseyin Aktan geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda bugün vefat etti.

Aktan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhum’un cenazesi Cuma günü Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.



