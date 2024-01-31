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Güzelyurt ‘Dürü Usta’sına ağlıyor

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Güzelyurt ‘Dürü Usta’sına ağlıyor
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Güzelyurt sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güzelyurt bölgesinde inşaat sektöründe ustalık yapmış, yanında çalışan birçok emekçiyi usta etmiş, yardımsever, yüreği insan sevgisi ve barış dolu insan, Hasan özpınarlı'yı (Dürü Usta) dün hayata gözlerini yumdu.
Hasan Özpınarlı'nın cenazesi yarın Güzelyurt Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Yuvacık Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
 
 
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