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Güzelyurt bir değerini daha kaybetti

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Güzelyurt bir değerini daha kaybetti
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Güzelyurt sevilen bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güzelyurt bölgesinin sevilen, sayılan önemli bir değeri olan Recep Abakan dün yaşamını yitirdi.
Abakan’ın cenazesi , bugün Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Yuvacık Mezarlığı’na defnedildi.
 
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