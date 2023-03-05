Güzelyurt bir değerini daha kaybetti

Güzelyurt sevilen bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Güzelyurt bölgesinin sevilen, sayılan önemli bir değeri olan Recep Abakan dün yaşamını yitirdi.

Abakan’ın cenazesi , bugün Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Yuvacık Mezarlığı’na defnedildi.

