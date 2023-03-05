Güzelyurt bir değerini daha kaybetti

Güzelyurt sevilen bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güzelyurt bölgesinin sevilen, sayılan önemli bir değeri olan Recep Abakan dün yaşamını yitirdi.
Abakan’ın cenazesi , bugün Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Yuvacık Mezarlığı’na defnedildi.
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