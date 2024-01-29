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Güzelyurt, Benekli abisine ağlıyor

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Güzelyurt, Benekli abisine ağlıyor
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Güzelyurt bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Aşağı Binatlılı olup uzun yıllardan beridir Güzelyurt’ta ikamet eden, Güzelyurt’un tanınmış simalarından Enver Benekli dün hayata gözlerini yumdu.
Güzelyurt’ta sevilen, Binatlı Kulübü’ne destekleriyle bilinen Benekli’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yuvacık Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
 
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